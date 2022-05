Vincent DEBEY

Le poste d''employé ordonnancement m'a permis d'acquérir de l'expérience en gestion de production dans le domaine de l'industrie du papier.

Aujourd'hui en tant que responsable d'ordonnancement, j'ai pour mission :

- Lancement des commandes (OF)

- Création des articles

- Création et définition des gammes de fabrications

- Planification de la production

- Veille à l'adéquation entre les capacités de production et les charges de travail

- Gestion du stock matière première

- Veille aux respects des délais et aux quantités produites



Mes compétences :

Packaging

Amélioration continue