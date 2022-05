Journaliste depuis 11 ans, je suis à la fois Jri et rédacteur. Je tourne et monte des sujets courts ou longs pour BFMTV.



En poste à durée indéterminée je cherche des contacts dans le milieu du journalisme et de l'audiovisuel pour élargir mon réseau



Mes compétences :

rédacteur

journaliste

JRI

montage

cadreur

médias

auteur

réalisateur