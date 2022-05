Vincent DECLERCQ

Directeur du Réseau Action Business Partners, centre de formation professionnelle.

www.reseau-abp.com



Le Réseau ABP s'impose comme créateur de croissance et de profitabilité pour votre entreprise, à l'image de nos Experts Pédagogiques alliant spécialisation, expérience professionnelle et haut niveau de qualification !



A travers notre offre, nous nous engageons à développer en vos collaborateurs des compétences concrètes et applicables dès la fin de nos formations dans le cadre de votre entreprise !



Mes compétences :

Gestion de projet

Commerce B2B

Business development

Management