Vincent DECOOPMAN

10 ans d'expérience de pilotage d'usine dans les secteurs hygiène, plasturgie, assemblage, textile, me permettent de

- Fédérer les équipes sur des projets d’amélioration continue et de création de valeur (LEAN, 5S …).

- Définir le plan directeur et les investissements pour développer la compétitivité et la rentabilité.

- Industrialiser de nouveaux produits et process.

- Garantir l’atteinte des objectifs QHSE, Coût et Délai et élaborer le reporting des processus et des plans d’actions.



Mes compétences :

Méthode SMED

Lean management

Production industrielle

Textile

5S

Logistique

Hygiène

Plasturgie

Assemblage et montage mécanique

Industrialisation

Amélioration continue