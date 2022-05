Vincent DECUGIS

> Après un parcours riche et atypique, j'ai appris à maîtriser tous les aspects du cycle de vie d'un Système d'Information, de sa conception fonctionnelle et technique à son développement, sa mise en production technique et humaine, et à son opération quotidienne

> Nombreuses références de projets difficiles menés dans les délais, la qualité et le budget attendus

> Je cherche à atteindre ces objectifs à travers les autres: monter des équipes, les motiver, les faire parvenir à des résultats et faire progresser leurs membres à titre individuel.

> Je m'intéresse fortement aux aspects métiers, économiques et commerciaux des projets ou des entreprises que je croise



Mes compétences :

Lean management

Cloud computing

Dynamics CRM

Scrum

Directeur de projet