- Auditeur IFS Food et BRC

- Auditeur IRCA

- Auditeur seconde partie et fournisseurs (GMS / IAA / Restauration)

- Consultant en Sécurité alimentaire / HACCP / Qualité / Assurance-Qualité

- Auditeur et formateur en BPH / HACCP / Qualité



Mes compétences :

Conseil

Qualité

ISO 9001

ISO 22000

Sécurité alimentaire

BRC

Audit

HACCP

IFS

Formation

Assurance qualité

FSSC 22000

ISO 22716

Système qualité

ISO TS 22002-4 (PAS 220)

IFS Logistique