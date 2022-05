Vincent DELAMARE

Après 16 ans passés dans la Marine nationale en qualité de transmetteur, j'ai pour objectif d'intégrer un BTS SIO option réseaux en alternance. Mes missions allaient de la maintenance et la supervision des réseaux informatiques à l'encadrement de jeunes en difficultés dans le cadre d'un partenariat Armée/Missions locales en passant par la coordination de missions de sauvetage et le développement d'outils bureautiques. J'étais également animateur journées défense et citoyenneté. Malgré l'arrêt du port de l'uniforme, je reste attaché à ses valeurs. Je suis célibataire sans enfant et dispose d'une mobilité totale.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Linux Debian