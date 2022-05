Vincent DELANOE

Je travaille dans le secteur audiovisuel depuis 1989. je suis passé par plusieurs secteurs d'activité:

- Audio : chef opérateur son en studio TV et extérieurs,de 1989 à 1998

- Audio : ingénieur du son en production musicale, de 1987 à 1995, associé et co-gérant du studio Twin à Paris de 1997 à 2005.

- Vidéo : technicien vidéo puis chef d'équipement en Vidémobile de 1995 à 1998. Nombreuses opérations (JO Lillehammer, Atlanta, Nagano, 3 saisons de GP F1, ...)

- Transmission satellite : opérateur de transmission sur car SNG de 1997 à 1998

- Management: responsable du Nodal de transmissions de TF1 (Trafic) de 1998 à 2002: encadrement et développements techniques, mise en place du réseau privatif satellite de TF1

- Management : responsable Exploitation de la régie Finale (évolution vers une diffusion automatisée), du Laboratoire de duplication (développement de la VOD), du service de la fabrication Publicitaire (intégration du process de diffusion automatique des spots publicitaires unitaires) , de 2002 à 2008.

- Chef de projet Broadcast depuis décembre 2008. En charge des domaines Studios, Post Production, Infographie, Evènementiel et Antenne.

- directeur de projet technique pour le lancement de la chaine HD1 et l'intégration de chaines thématiques dans le centre de diffusion principal.



Mes compétences :

Office 2010

Microsoft project

Protools depuis 1992

Project management

Audio et image

Informatique

Audio

Production