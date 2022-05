Vincent DELAROQUE

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille (ESIM ex Ecole Centrale Marseille)

De 2005 à 2008, responsable des études techniques chez M.A Studio

Exercice libéral depuis 2009

Co fondateur avec Jean-François Ragaru du groupe EOL et de AtelieRnaTional



www.espaceobjetlumiere.com

EOL est un groupe de conception pluridisciplinaire dans les champs de l’espace, l’objet et la lumière.

EOL se réunit autour d’une démarche qui aborde le projet en terme de relations et abolit la frontière entre les disciplines.

Chaque projet est ainsi élaboré à partir d’une réflexion qui prend en compte toutes les échelles d’intervention, du local au global, du détail au général et intègre l’environnement comme un objectif de conception.

Cette réflexion intègre également les questions de technologies, les matériaux, les contraintes de production dès les prémices de la conception.

Cette approche se traduit par un champ de compétences et d’expériences larges et par la diversité des études et projets menés : urbanisme, paysage, architecture, aménagement, design, conception lumière, environnement, ingénierie, art …



www.ateliernational.com

L’AtelieRnaTional est un espace tourné vers la création contemporaine. Il est le fruit d’un regroupement de plasticiens et designers qui souhaitent proposer un lieu pluridisciplinaire souple et adaptable aux besoins et disciplines de chacun.



Mes compétences :

Éclairage public

Industrialisation

Travaux publics

Maitrise d'oeuvre

Design

Architecture d'intérieur

Design produit

Conception