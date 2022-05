Vincent DELAVAL

De formation généraliste en université, une première expérience dans une grande SSII m'a permis d'acquérir de l'expérience dans le développement d'applications, ceci essentiellement autour de la technologie JAVA.



La possibilité d'intégrer la DSI d'une entreprise de dimension internationale m'est ensuite apparue comme une réelle opportunité pour plusieurs raisons :

• Découverte d'un métier (vente / distribution de fournitures de bureaux)

• Intégration d'une équipe dynamique

• Entreprise de dimension internationale

• Participation à des projets stratégiques pour l'entreprise (Commerce électronique représente 50% du CA)



Mon expérience dans le développement ainsi que la connaissance des outils de l'entreprise m'ont ensuite permis d'évoluer vers une fonction d'architecte solutions / chef de projet et de ce fait gérer des projets techniques.



J'ai dernièrement souhaité aborder les aspects liés à l'administration des systèmes et notamment les serveurs d'applications (Websphere / Tomcat), moteurs de recherche (Autonomy). Cette évolution m'a été donnée à l'interne. Cette nouvelle expérience m'a permis d'appréhender les problématiques de production, d'hébergement, d'infrastructure, de dimensionnement, d'optimisation des performances des JVM et de mise en oeuvre des applications J2E dans le domaine du commerce en ligne et de ce fait d'acquérir, en plus de mes connaissances en architecture logicielle, cette expérience de mise en oeuvre de l'infrastructure technique web.



Mes compétences :

Websphere

SAP ABAP

F5

Agile Scrum

SAP R/3

Java

Hudson Jenkins

Eclipse

Maven

Spring Framework

Apache

IBM Http Server

Unix / solaris

Tomcat

HP LoadRunner / Sitescope

Linux Redhat

Python

Nginx