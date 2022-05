Vincent DELAVEAU

Actuellement en poste à 3wrégie, régie publicitaire de Cdiscount, en tant que Webdesigner,

je travaille sur les développements et l’intégration des supports web et mobile, Newsletters, site internet, Native, HTML5,

responsive et de l’ensemble de la communication marketing web et print.



Je maitrise parfaitement les outils graphiques suite adobe et language web, HTML5 , CSS3, CMS

et les contraintes spécifiques des supports internet en termes d'ergonomie, d'utilisation et d'accessibilité,

ainsi que des notions de PHP, Java, SQL.



Mes compétences :

JavaScript

Responsive Design

Mobile

Adobe

PHP

CSS 3

HTML 5

Web design

QA google

HTML

XHTML

SQL

Macromedia Dreamweaver

Java

HTML5

CINEMA 4D

CMS

Ui/Ux