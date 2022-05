Vincent DELBOS

Etudiant en bachelor Marketing et vente (niveau licence), je poursuis une formation commerciale depuis 2013 et le début de ma formation en BTS NRC.

Ayant eu des expériences dans des secteurs différent (bancaire et bâtiment), et, avec des compétences demandées variées, je peux m'adapter aux structures commerciales.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage, afin de valider mon année de licence.



Mes compétences :

Sphinx Software

SQL

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Études marketing

Prospection de clients

Marketing

Gestion de la relation client

Relations clients

Techniques de vente

Ciblage prospects

Communication