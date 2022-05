Vincent DELCOURT

STRUGG est un artiste compositeur et auteur dont les influences balancent depuis longtemps entre la pop rock (D.Bowie, Sonic Youth, Girls against Boys…) et l’electro/noise (Amon Tobin, Justice, Nine Inch Nails…).

Les deux styles étant pour lui inséparables, il travaille à la manière d’un DJ, avec des sampleurs et des synthés mais en composant tout lui même, de la boucle de batterie aux riffs de guitares ainsi que le chant. Une quantité de sons et autres nappes sont triturés, étirés, et recyclés pour être ensuite posés sur des lignes de basse lourde et saturées.



C’est après quelques expériences au sein de différents groupes de rock qu’Electro Square sort en juillet 2004, un premier album electro-lounge en auto-prod « Vocal Data » distribué par Musicast. Sur scène il expérimente différentes approches du rock mêlé à l’electro qui vont le mener à l’album « Frenzy », sorti en 2008 chez DBC Records, label suisse et webradio ; orienté rock avec des tempos soutenus, il est disponible sur Itunes.



Début 2010, il signe plusieurs maxis chez Compimusic, label éclectique en plein essors dirigé par Maxime Balcon, dont « Vocal Data » (en numérique), Distoparty et 2184 Days et plus récemment « Tours 2011 » dans lequel on peut retrouver 3 titres extraits de son nouveau set Live.



Sur scène, accompagné du Vj Sébastien Le Turnier, Strugg construit un set progressif indus grunge explosif d’1 heure et quart, sur fond de projections vidéo, entre refrains entrainants, expériences sonores et rythmiques hyper efficaces.

Toutes les infos sont sur http://strugg.com



BOOKING 2012



Tours ( la Guinguette ) le 24 Aout.



Lilles ( La gare Saint Sauveur ) le 18 aout



29 Juin à Villaudric (31) FESTIVAL VILLAUD'ROCK soiree avec IPHAZE - CHU TSAO - ELECTROSQUARE - PSYLOZ - ....

http://rockinpais.wifeo.com/



30 juin au Chatodo à Blois RED PARTY #2 avec Miss Sonik, Turnsteak, Goldigger, Pferd

http://www.chatodo.com/programme-chatodo.php?concert=2124



06 Avril au Silex à Auxerre (89) avec La Phaze et Undergang (Array )



BOOKING 2011



15 octobre au 22 d'Auron à Bourges ( avec Tambour Battant,Tha New Team Dilemn ...)



29 octobre à Le Sésame ( 36 ) ( avec Twilight Motion )



19 nov au Café Charbon à Nevers (58) (avec Maelstrom, JEFF23 ...)

infos : http://strugg.com



Extraits du set 2012 :



http://soundcloud.com/strugg/sets/electro-6







