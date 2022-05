Vincent DELIBES

Je coordonne et anime l'offre Conseil en organisation d'Apside



Je prends en charge les projets d'amélioration de l'organisation des clients qui me sont confiés. J'assure le suivi des projets, et met en œuvre des projets d'amélioration de la productivité de l'entreprise, en définissant et mettant en place l'organisation répondant à ses besoins métiers (rapidité, fiabilité, utilité, ...).



Mes compétences : ANALYSE, CONCEPTION, FORMALISATION, DIFFUSION, ACCOMPAGNEMENT, FORMATION



Mon expertise dans l'assistance à la direction de projets et dans la formation me permet d'intervenir directement dans la mise en oeuvre de l'organisation, ou en missions de conseil et d'assistance



Pragmatique et attentif à m'adapter au métier et à la culture de l'entreprise, j'interviens dans de multiples environnements.



Mes compétences :

ITIL

PRINCE2

Organisateur Systèmes d'Information

Direction de projet

Système d'information

Optimisation de processus

Gouvernance des SI

Conseil en organisation

Formation

AMOA SI

Mind mapping

Gestion de projet

Outsourcing

e-scm

Management de transition

Accompagnement au changement

Lean