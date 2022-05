Vincent DELMARRE

Passionné, proche de mes équipes et des clients, dynamique et engagé, je suis actuellement en charge d'une centaine de magasins TAPE A L'OEIL (mode enfants 0 - 14 ans).



Cette entreprise véhicule des valeurs humaines fortes et une énergie unique avec enthousiasme!



Entrepreneur, développeur, j'ai à cœur de mettre à profit de TAPE A L'OEIL mon expérience et mon goût du challenge pour prendre une position de leader sur un marché bataillé!



Mes compétences :

Gestion du changement

Management d'équipe

Management de projet et coordination

Stratégie commerciale

Développeur

Leadership

Gestion centre de profits

Marketing produits

Contrôle de gestion

Entrepreneur

Cross canal

Pilotage d'activité