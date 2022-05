Vincent DELOURMEL

Magicien de formation, j'ai créé mon entreprise en mai 2004 autour de l'art de l'illusion et de la mémoire humaine en particulier et des sciences cognitives en général.



Une illusion est un problème de mémoire à court terme. A partir de cette thématique, je vous emmène au coeur de vos facultés que sont l'attention, la conscience, l'intelligence et la mémoire. Et cela porte un nom : la Neuromagie.



Mon travail consiste donc :



- à former les professionnels à optimiser leurs capacités cognitives (attention, concentration, mémoire, intelligence)

- à informer tout un chacun via des conférences les techniques de manipulation mentale

- à intervenir auprès de professionnels de la persuasion, influence, afin d'illustrer certains propos d'un point de vue magicien

- à conseiller toute entreprise sur l'art d'impacter la mémoire : comment laisser des traces mnésiques ? Sortir du lot ? Créer la surprise ? Comment manipuler l'attention ?



Vous retrouverez tous mes services et mon actualité sur http://les-secrets.com : mon blog, mes formations en ligne etc...



