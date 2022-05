Vincent DEMORTIER

Avec une équipe de jeunes développeurs web et de logisticiens d'expérience, 4PLanet développe des applications web pour la gestion collaborative de la logistique.

Nous permettons aux industriels et aux prestataires logistiques de définir, planifier, exécuter, auditer et améliorer les processus de gestion des flux de marchandises et d'informations.

En 2015, notre plateforme CoRePack - accessible en mode "à la demande" (SaaS) - offrira une solution dédiée à la gestion du conditionnement à façon et des prestations logistiques en général, suivant le concept d'entreprise étendue. A terme CoRePack développera également des fonctions de place de marché 3PL et 4PL.

Nos services exploitent largement les technologies Google (App Engine, Android, Apps, Maps,...) et les standards préconisés par GS1 France.



Mes compétences :

Appengine

As400

Cloud

Cloud computing

COMPUTING

Google

Google AppEngine

Google+

JAVA

Logistique

Saas

Saas Cloud

Supply chain

Web