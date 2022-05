Vincent DENNEULIN

Réalisateur de contenu multimédia en tout genre, illustration, graphisme, vidéo, musique, son, voix.

Presque 10 années d'expérience dans la communication, la pub, le spectacle et l'industrie du disque.

Polyvalence certes mais compétences approfondies avec une solide formation en dessin et audiovisuel.

Une utilisation experte des principaux logiciels audio-visuel, pao, video, DAW etc

Créatif, Réactif mais rigoureux, autonome mais à l'aise en équipe et un anglais presque parfait.



Mes compétences :

WordPress /joomla / html / CSS

Pro Tools, ableton live, cubase etc....

Adobe Premiere, After Effects

Final cut

Adobe Photoshop, illustrator, Indesign etc