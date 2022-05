Vincent DENYSET

Prendre en charge la relation client, depuis le premier contact jusqu'à la conclusion du projet, c'est mon job.





L'Humain.

Je sais utiliser mon ouverture d'esprit, mes aptitudes relationnelles et mes facultés d'adaptation pour créer du lien, dans le respect, la confiance et la bienveillance. Ces valeurs ont toujours accompagné mon sens du service auprès de mes clients, aussi bien en France qu'à l'International.



La Technique.

C'est avant tout une affaire de goût : j'ai toujours manifesté une insatiable curiosité à l'égard de la technique. Cette curiosité est le moteur de ma créativité, alliée à une grande rigueur d'analyse, que me procure une solide formation scientifique.

C'est avant tout par ma crédibilité technique que j'impose ma force de conviction naturelle.



Depuis déjà plus de 22 ans, je m'efforce d'associer ces valeurs et ces aptitudes pour créer les conditions optimales de courants d'affaires fructueux et pérennes.

Impliqué et intuitif, bilingue Français-Anglais, j'appuie cette expérience sur ma capacité de synthèse pour concevoir, présenter et négocier des solutions originales globales au mieux des intérêts de tous.



Mes compétences :

Développement commercial

Assistance client

Réalisation de devis

Prospection de clients

Accompagnement de projet

Offres commerciales

Support technique

Expertise technique

Génie des Procédés

Optimisation des process

Appels d'offres

Analyse technique

Commercialisation des produits techniques

Techniques de vente

Négociation contrats

Négociation commerciale