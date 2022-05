Vincent DEPARIS

La performance reconnue des solutions proposées par AXA en assurance et gestion de patrimoine, sur un marché porteur, est un véritable atout pour mettre à profit votre talent commercial et réaliser vos objectifs.



Profil recherché : dynamique et ouvert sur votre environnement économique, vous avez développé depuis plusieurs années une expérience professionnelle commerciale réussie et souhaitez évoluer vers plus de responsabilités, avec le soutien d’un partenaire de renom.



Votre aisance relationnelle, la proximité que vous nouez avec vos clients et votre implication vous permettront de réussir pleinement dans votre mission et d’envisager une évolution rapide.



N'hésitez pas à me contacter service.recrutidf@axa.fr



Mes compétences :

Recruter manager consulter décider former