Vincent DERECLENNE

Bonjour à tous,

JE suis actuellement étudiant à l'iut Informatique de DIJON en 2ème année.

Dans 2 mois je serais stagiaire dans un laboratoire de science à Portland ( OHSU).

Je suis ici pour construire un réseau de contacts des plus complet possibles, et reste disponible pour toutes opportunités.



Mes compétences :

Python

PHP

C#

Gestion de projet

Java

HTML CSS

C++

C

Programmation orientée objet

Mise en place d'un cahier des charges