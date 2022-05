Un seul mot: EFFICIENCE



L'efficience est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat.



Elle se mesure sous la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées.



Il faut la distinguer de l'efficacité, qui est le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés, et de la rentabilité, qui est le rapport entre les revenus obtenus et les capitaux investis.



Mes compétences :

Gestion logistique

Relation et satisfaction client

Autonome