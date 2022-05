Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Fraichement diplômé de Polytech Grenoble en spécialité Matériaux, je travaille aujourd’hui dans le domaine de la microélectronique et des nanotechnologies.



Ma formation d'ingénieur m'a permis d’acquérir de solides compétences scientifiques et techniques (structure, mise en forme, vieillissement et caractérisation des matériaux).

Par ailleurs, je suis curieux et j'aime enrichir d’avantage mes connaissances scientifiques, grâce à internet notamment, en parallèle de mon travail. C’est aussi ce qui m'a poussé à vouloir partir à l'international pour effectuer un stage au Japon durant 3 mois, ce qui m'a permis de développer mon adaptabilité, mon autonomie ainsi que mes compétences linguistiques.



Mon cursus et mes différentes expériences m’ont apporté d'important savoir-faire et aidé à construire mon projet professionnel qui est aujourd’hui tourné vers la microélectronique et les nouvelles technologies que l’on y développe.



N'hésitez pas à me contacter par mail :

vincent.desaigues@gmail.com



Mes compétences :

Veille bibliographique

Structure de la matière / Chimie des matériaux

TOEIC® Program : Listening and Reading (Score : 75

Physique de la matière

Mécanique

Propriétés structurales et mise en forme

Développement durable : vieillissement, durabilité

Ingénierie des micro et nanotechnologies / Procédé

Propriétés des interfaces

Caractérisation des matériaux

Qualité

Conception et fabrication assistées par ordinateur

Sécurité - Management - Innovation - Propriété int