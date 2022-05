Vincent DESAVOYE

Avec un cursus situé au carrefour du commercial et de la communication, j'ai acquis une maîtrise des outils et techniques liés à ces domaines.



Diplômé d’un Master 2 en communication, je me suis naturellement dirigé vers l’édition publicitaire. C’est, en effet, au poste de producteur junior en agence puis chez l’annonceur que j’ai conforté mon intérêt pour la stratégie de marque. Ces expériences m’ont permis de piloter plusieurs actions s’articulant autour de la conception et la réalisation de supports de communication adaptés à un marché précis.



Suivant mes aspirations, j’ai ensuite orienté mon projet professionnel vers le commercial sans pour autant abandonner ma casquette de communicant. J’ai ainsi élargi divers portefeuilles par une préconisation sur le positionnement de supports web ou offline.



Je souhaite vous faire partager mes acquis dans la gestion opérationnelle clients et le conseil en communication pour une réponse efficace à vos besoins. Je suis d’ailleurs ouvert à toute proposition de votre part.



Mes compétences :

Commerciales

Communication

Fidélisation

Gestion de la relation client

Internet

Marketing

Négociation

Opérations promotionnelles

Portail internet

Relation Client