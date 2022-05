Vincent DESCHANEL

Faciliorem est un cabinet de conseil pluridisciplinaire dédié aux problématiques des directions financières de groupes :

- La consolidation statutaire,

- Le reporting et l’amélioration de la performance financière.



Notre offre d’accompagnement comprend :

- > L’externalisation partielle ou totale du processus d’établissement de comptes consolidés,

- > L’assistance opérationnelle,

- > L’assistance aux traitements comptables complexes (IFRS, CRC 99-02) et au changement de référentiel comptable,

- > L’optimisation des processus et systèmes d’informations,

- > La formation à la consolidation et à la pratique des normes IFRS.



Mes compétences :

IAS

IFRS

Consolidation

expert comptable

contrôle de gestion

BO Finance