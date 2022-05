Vincent DESFAUCHEUX

Étudiant à l'IAE d'Orléans en Master Marketing, je suis créatif, combatif, ouvert d'esprit mais aussi très entreprenant, malgré ma relative timidité face à l'inconnu je ne rechigne pas de m'y confronter. Je suis non seulement très structuré mais aussi je joue le rôle, dans la vie quotidienne de médiateur.



Sportif dans l'âme, je pratique le Taekwondo depuis 17 ans où j'ai été 10 fois Champion Régional (Technique et Combat) mais aussi 3ème au Championnat de France par équipe. Je suis aussi compositeur/interprète au Piano d'où ma créativité.

Je m’intéresse beaucoup à la culture japonaise et c'est pour cela que j'apprends de mon côté cette langue en attendant de faire un diplôme Universitaire de Japonais.

Je suis ouvert d'esprit du fait que j'ai pu visiter 26 pays différents sur 3 continents différents, le dernier en date est le japon ou j'ai pu encore plus apprécier ce pays.



Mes compétences :

Evénementiel

Marketing

Organisation