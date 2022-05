Vincent DESMOIRES

Je suis ingénieur d'affaires dans le domaine des sites et sols pollues depuis 2006. J'interviens dans la gestion de projets de depollution sur site, in situ ou hors site des sols et des eaux souterraines.

Cela implique de développer des qualités commerciales, techniques, organisationnelles et de rédaction.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Technique

Management

Développement commercial

Sites et sols pollués

Gestion des déchets

Traitement d eau