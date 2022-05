Je me nomme Vincent DESROSIERS né le 26/03/1987, célibataire.

Adresse : 9 Rue de bruxelles 78990 Elancourt

Port : 06 59 72 00 50 Email : v.desrosiers@outlook.fr



Professionnel reconnu en rénovation lourde (mission en France et à l'international), management d'une équipe, organisation et conduite de projets, négociations diverses, gestion de budgets, gestion contrats de sous-traitance, établissement de devis de mission et négociation clients.



Mes compétences :

Management d’équipes

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Négociation achats

Gestion de la production

l'Expérience

budgets

Microsoft Project

Autodesk Revit

Autocad