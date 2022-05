Vincent DESSARD

Expérience professionnelle (de la plus récente à la plus ancienne)

1. EFAMA - European Funds and Assets Management Association ( Dec. 2011 - ...)

Veille juridique et commentaires sur la législation européenne des marchés de capitaux, en particulier:

a) l'infrastructure et la transparence de marché (MiFID II & MiFIR; Short Selling; Market Abuse; Capital Requirements)

b) Réglementation européenne sur les produits dérivés (EMIR)

c) Trade reporting and repositories

d) Gestion de risques



2. Fortis Investment Management / BNP Paribas Investment Partners (Jul. 2006 - December 2011)

a) Contrats de marché (ISDA, GMRA, collateral etc)

b) Gestion de projets (dévelopement et mise en place de programe de collateralisation et fusion d'équipes)

c) gestion d'équipes transfrontalières



3. Euroclear (2000 - Jun. 2006)

a) Triparty Collateral Management

b) FundSettle Productivity and Reporting

c) KYC and AML within Commercial Division



Specialties:Veille juridique de réglmentation européenne et lobbying, Négociation de contrats de marchés de capitaux ( ISDA master agreements, Repos, Securities Lending, etc) & garanties financières (Collateral)



Mes compétences :

Marchés financiers

Veille juridique et législative