Vincent DEVIANNE COACH

Coach de Dirigeants, Managers et Équipes

Paris Barcelone Montreal Marrakech Lille



Humaniste de Conviction et Homme d'Entreprise



Mon Intention :

Contribuer à plus de performance durable, de sens et de plaisir,

En développant le leadership des acteurs de l'entreprise, et la qualité des relations au sein des équipes.



Mes Valeurs :

Bienveillance et Respect, Authenticité, souci d'Efficacité.



Activités :

Coaching individuel

Accompagnement d'équipes

Coaching et séminaires Cheval Miroir

Séminaires en Mer ou Montagne

Formateur

Supervision de Coachs



Langues :

Français, Anglais et Espagnol.





Depuis 2004 :



- 175 coachings de dirigeants et managers,

- 60 coachings d'équipes dirigeantes,

- 50 accompagnements de changements en entreprises,

- 1600 participants à des formations en leaderships,

- 150 coachs supervisés.



Également :

Thérapeute en médecine chinoise, Watsu et Wata

Auteur

Dessin