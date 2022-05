Bonjour,



Je suis développeur confirmé, spécialisé en C#.

J’ai décidé de devenir freelance afin de créer un environnement de travail sain et m’épanouir pleinement dans ce métier.



www.lvldev.com



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Delphi

Oracle

MySQL

Windows Presentation Foundation

Windows Communiciation Foundation

WinDev

SQLite

LINQ

Java

InterBase

Framework

Entity Framework

C++

Team Foundation Server

Visual studio

Scrum master

Agile

Scrum

Test Driven Development