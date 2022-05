Vincent DEVRAND

Après avoir séjourné 5 ans au Canada entre mes études en MBA Marketing et Commerce International ainsi que plusieurs expériences commerciales, je suis Assistant Chargé d'Affaires Pôle Implantation Entreprises chez Regional Partner.



Chez PepsiCo France et chez Danone j’ai été capable de mener à bien différentes missions pour consolider les parts de marché et accroître les ventes. Dans mes expériences chez Bombardier, Nespresso et Air Canada, j’ai su tenir un haut niveau de service à la clientèle en anglais et en français. Chez Movenpick Hotel et Accor Hotel j'ai développé les sites E-Commerce pour booster les ventes et réalisé des analyses poussées pour prendre des décisions stratégiques notamment en revenue management.



★ Compétences

✔ Bilingue Anglais | Français ✔ Microsoft Office Expert ✔ IBM Cognos ✔ Salesforce ✔ EchoSign Adobe ✔ Services Google, Adwords, Analytics ✔ Espagnol Avancé



Mes compétences :

E-commerce

Marketing

Marketing stratégique

Webmarketing