Vincent DEYRES

De formation de base technique en électronique , mon évolution professionnelle s'est fortement orientée vers l'assistance technique et les services clients. Essentiellement orientées vers l'export et les applications informatiques d'entreprises, mes compétences ont pu évoluer lors des différents postes occupés, jusqu'à atteindre un niveau de middle management.

Ces postes m'ont permis d'avoir une vision transversale d'une entreprise, de comprendre le rôle de chaque service ainsi que leurs interactions.



Afin d'adapter ma vie professionnelle à ma vie privée, je travaille aujourd'hui à mi-temps sur une poste de Responsable SAV et Qualité.

D'autre part, j'ai créé une auto entreprise de création et de gestion de sites webs, plutôt orientée sur la gestion de contenu de sites pour aider les PME, associations, artisans à renforcer leur présence sur le web :Array

Les formations en bureautiques pour une société de formation à Valence constituent également une part ponctuelle de mon activité professionnelle.



Une autre activité de cette auto-entreprise concerne davantage le particulier avec un projet de développement d'outils d'assistance à l'autonomie informatique pour les personnes handicapées ( RFID, Wiimote, webs et écrans tactiles, iTouch, etc.. ) .







Originaire du Sud Ouest mais installé à Valence depuis 10 ans, j'apprécie les atouts de la Drôme, la qualité de vie qu'on y trouve et le dynamisme professionnel de la région Rhône Alpes.



Mes compétences :

