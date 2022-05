Vincent DI CERBO

Expérience internationale, travail en environnement langue anglaise

Pratique éprouvée des changements organisationnels - situations à évolutions rapides et rapports sociaux complexes

Ouvert aux opportunités et challenges significatifs



Manager senior des risques environnement, santé et sécurité, en milieu industriel complexe:

* actuellement: Corporate_ Ehs Group manager

* Corporate _ Business Group Environnement international

* Corporate _ Business Unit Europe

* Sites multiples France

* manager HSE Site SEVESO, 1500 employés france.



Expériences :

• Management global des risques santé, sécurité et environnementaux : Conseil et assistance des équipes de management (sites, Business Unit, Business Group,...)

• Gestion de crises

• Encadrement d'équipes pluridisciplinaires et réseaux collaboratifs en EHS

• Responsabilité Sûreté industrielle et intelligence économique (contexte OEA).



Savoirs-faire :

• Intégration, pilotage, suivi système management conforme aux référentiels internationaux (ISO14001 & OHSAS18001 & iso50001);

• Gestion programme d'audits avec équipes internationales (planning, équipes, programme, formation, suivi, reporting,...);

• Prévention incendie sur site à hauts risques (référentiel FM Global);

• Conformité équipements multi sites et intégration de l'EHS à la conception;

• Gestion de problématiques environnementales complexes sites classés et SEVESO : DUE Diligence, sols et sous-sols, dépollutions (chlorés),risques sanitaires, amiante, dioxine,

• Pilotage opérationnel d'équipements (décharge interne classe 1 et station d’épuration physico-chimique)

• Prévention des TMS et gestion des changements d’organisation;

• Gestion de crises (psychosociales, environnementales,...).



Compétences :

* Expert certifié sécurité machine

• Formateur senior en sécurité et environnement

• Auditeur EHS international (SGS Qualification)

• Praticien du droit de l’EHS appliqué au terrain.

• Intervenant professionnel en école d'ingénieur EHS Grenoble et en faculté de Strasbourg

• Représentant patronal Comité Technique Régional /CARSAT

• Assesseur employeur Tribunal Incapacité



Mes compétences :

Due diligence

Management

Environnement

Sécurité

International

Santé au travail

Prévention des risques

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (expert

Gestin de crise