Vincent DI CIACCO

Dynamique et consciencieux, je mène mes projets avec plaisir et motivation amenant des résultats concrets.

De part ma formation généraliste je m'adapte rapidement à tous les secteurs et tous les environnements afin d'être opérationnel sur les projets que l'on me confie.



Cordialement,



Mes compétences :

Ingéniérie

Gestion de projet

Energie

Esprit d'équipe

Solaire

Photovoltaïque

Dynamique

Ingénieur

Informatique