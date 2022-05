Vincent DI GIAMBATTISTA

Ces 18 dernières années ont été l'opportunité de consolider mon expérience dans le domaine de la sécurité pour des entreprises de secteurs d’activités variés : Banque, E-Commerce, Industrie de biens de consommation ou Administration.

Ce qui a été l’occasion de mener à bien des projets internationaux complexes avec mise en place d’outils, d’indicateurs et de solutions techniques ou organisationnelles afin d’évaluer et d’améliorer le niveau de sécurité des systèmes d’information.

Cela a aussi concerné la mise en conformité réglementaire (SOX, PCI DSS, Data Protection, ISO) avec les métiers pour gérer les risques en amont et dans le déploiement des processus métiers.

Ces projets m’ont permis de coordonner les différents acteurs de la sécurité qu’ils soient internes, consultants ou sous-traitants. Avec en particulier la responsabilité des plannings et des budgets afin d’atteindre les objectifs définis.

Enfin, lors de mes expériences professionnelles, l’adaptation aux besoins des métiers de l’entreprise a été une préoccupation constante afin d’en soutenir la stratégie et le développement.



Mes compétences :

Public Key Infrastructure

Audit

Management