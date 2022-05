Vincent DI GIANO

Après plus de 10 ans d’expérience, je décide en 2012 de reprendre et faire évoluer l’agence AFID (Agence Française d’Investigation Di Giano), renommée AFID Investigations. Je crée une nouvelle structure au capital de 110 000 euros et j’ouvre des bureaux à Lyon, Paris et New-York, tout en consolidant notre activité historique dans la région de Montpellier. L’agence intervient sur de multiples problématiques et s’est notamment spécialisée dans les technologies de pointe.



Mes compétences :

Dépoussiérage

Concurrence déoyale

Enquêtes financières

Infiltration en entreprises

Filatures

Recherche de micros

Investigation

Recherche privée