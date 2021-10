Mes compétences :

Informatique

TCP/IP

MySQL

Microsoft Windows

Linux

HTML

FTP

Ethernet

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Centreon et Nagios

Certification Microsoft MTA 98-365

Microsoft Office

Gestion de projet

Cisco Certified Network Associate 1,2,3 et 4

Certification Cisco CCNA 200-120

Cisco Certified Network Associate