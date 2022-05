Vincent DIAZ

Ne a montagnac herault 6è fils d,imigres espagnols . TRAVAILLE DES L?AGE DE 11 ANS Ccollege technique ajusteur mecanicien Aurait souhaite etre prof d,educatin phusique ou artiste fantaisiste .Cree une entreprise de ferronnerie plomberie chauffage en 1958 j,usquant 1995 avec mon epouse Marie avec laquelle nous avons eu 2 filles . uNE VIE DE TRAVAIL TRES INTENSE Des 1960 apres avoir pratique le foot ball la gymnastique et meme le main a main mixte l,athletisme .mais aussi le theatre amateur .je me suis implique et cree un grad nombre d, animations sportives et culturelles dans le village et dans le departement .Elu municipal 12 ans ,createur et president de ,office de tourisme intercommunal 15ans