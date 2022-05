Vincent DIDIER

Etant diplômé de l'école de commerce spécialisée en alternance (ESM-A). spécialité Marketing, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles à Paris.



Une expérience d’un an, au sein de la communication financière d’HAVAS pour le compte de clients institutionnels, m’a permis d’être au cœur de l’information financière. J’ai appris à analyser les données brutes (Big Data) et à réaliser des veilles économiques pour pouvoir répondre aux besoins des clients. De plus, le milieu économique et financier me passionne depuis l’âge de 14 ans (achat d’actions, de certificats et de Warrants). Je me suis forgé une solide connaissance des marchés financiers. Par ailleurs, mon enseignement a forgé mon esprit de synthèse et d’analyse. Mes expériences professionnelles m’ont permis d’être rigoureux dans mon travail ainsi que d’avoir une aisance relationnelle avec les clients et mes collègues de travail. Elles vous confèreront, j’espère, la certitude de mon adaptabilité. Je suis donc une personne rapidement opérationnelle.



Ces trois années en alternance m'ont permis de m'adapter à chaque fois, de gagner en autonomie, de développer ma curiosité (soft skills) ainsi que mes compétences professionnelles indiquées dans mon CV. Pendant chaque mission, je devais m’intégrer et découvrir un secteur d’activité et une culture d’entreprise unique. Mon envie d’apprendre et mon côté serviable permettront de trouver ma place au sein de votre équipe.



si vous voulez me contacter vous pouvez me joindre :

- par téléphone : 06 45 09 55 19

-par mail : vincent.didier75@gmail.com



Mes compétences :

Économie

Communication financière

Finance

Bourse