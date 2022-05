Vincent DINE

Directeur artistique - Designer graphique. Créatif réactif, pragmatique et autonome, je prends en charge la conception et le suivi de projets de petites et grandes entreprises. Force de proposition, respect du cahier des charges, j'accorde une place importante à la disponibilité et à l'écoute dans la relation client. 10 années passées en agence de publicité parisienne et en freelance sur des secteurs variés me permettent de proposer un polyvalent champ d'action :



• Identité visuelle : Logo - Charte graphique - Branding corporate & retail

• Design éditorial : Infographie - Affiche - Catalogue - D.Presse - Packaging - Mailing - Illustration

• Design numérique : Webdesign - Intranet - Interface - Habillage de logiciel - Bannières - eMailing

• Conception & Design publicitaire : Annonce presse - Affiche - Film

• Évènementiel : Salon - Stand - PLV - Street marketing



Mes compétences :

Direction artistique

Design graphique

Identité de marques

Travail en équipe

Logo Design

Brand Design

Relation client

Autonome et rapidement opérationnel

Corporate identity

Dessin

Suivi de production

Roughs

360°

Illustrator – Photoshop – indesign

Chaîne graphique

Films publicitaires