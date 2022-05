Vincent DIRY

En 3ème année à l'ESCEM de Tours, en Bachelor In Business. Je souhaiterai par la suite poursuivre mes études dans le domaine viticole (Master Commercialisation des Vins et spiritueux). Pour cela, lors de ma formation, j’ai la chance de pouvoir effectuer un stage de trois mois dans une entreprise.



Passionné par l'univers vinicole, je recherche un stage au sein d'un domaine, d'une entreprise basant son activité commerciale sur le commerce de vins et de spiritueux.



Etant passionné depuis l'adolescence par l'oenologie, ce stage serait pour moi l’occasion de concrétiser ma volonté de m’ouvrir à cet univers bien précis, qui est aujourd’hui en pleine expansion et omniprésent dans nos vies gastronomiques.



Grand fan de musique, je pratique la basse, batterie et guitare, ce qui me permet d’avoir un esprit créatif et très perfectionniste. Je suis quelqu’un qui apprécie notamment énormément l’humour, une belle manière de coopérer au sein d'une équipe.



Ces nombreuses raisons me poussent à rechercher l’opportunité tant attendue de découvrir pleinement le secteur des vins.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sony Vegas