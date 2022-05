Vincent DONNESSE

Co-gérant d'une agence immobilière franchisée CENTURY 21 à La Teste-de-Buch, réseau immobilier n°1 dans le monde.

Je vous accompagne dans tous vos projets immobiliers, que ce soit pour l'achat, la vente, la location, la gestion de maisons, appartements, terrains, locaux commerciaux sur La Teste de Buch, Cazaux, Gujan-Mestras, La Hume, Pyla-sur-Mer.

Mais également si vous êtes à la recherche d'un emploi!

Notre agence recrute :

- Conseiller vente H/F

- Conseiller vente VEFA H/F

- Conseiller Location & Développement H/F

- Gestionnaire comptable autonome



Mes compétences :

Gestion immobilières

Transactions immobilières

Immobilier

Vente

Location

Administration de biens