Vincent DROUVOT

Bonjour à tous, pour faire cours je suis jongleur de feu, cracheur de feu et échassier, possédant mon association d'arts de rue (essentiellement jonglerie enflammée). Mais avant tout je suis étudiant en deuxième année d'arts de la scène à Lille 3 Charles de gaulle, afin d'obtenir ma licence et par la suite partir en Master DAC (développement action culturelle sur le territoire). Mon objectif est donc de travailler dans ce milieu mais donc plutôt dans l'organisation d'évènement et la gestion d'action culturelle sur un territoire. En ce qui concerne mes rêves, un de mes plus beau rêve serais d'ouvrir mon propre cirque avec mon association afin de faire tourner nos spectacle un peu partout.