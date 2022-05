Bonjour,



Partenaire privilégié des sociétés du secteur IT pour leur développement commercial, Uniprospects est une société de conseil et service spécialisée en Détection de Projets de haut niveau sur les marchés IT et Nouvelles Technologies (Editeurs, Intégrateurs, VAR, SSII, Cab. Conseil, Constructeur) en B2B.



Nous opérons en permanence pour vous un véritable SCAN DU MARCHE, à l’affut des projets en cours ou à très court terme. Nous réalisons la QUALIFICATION TELEPHONIQUE et positionnons les RDV (avec projets uniquement) directement sur les agendas de vos commerciaux/Dir.co/PDG. Exit les RDV d’évangélisation, les RDV découverte, ect…, notre offre de valeur est radicalement différente des schémas classique proposée par nos confrères.



Le centre a été mis en place en association avec un cabinet de chasse et d’anciens commerciaux Microsoft ®. Patrick Olive et Vincent Dual décidés à offrir sur des critères d'excellence et de qualité les fruits de leur longue expérience dans le domaine IT et Nouvelles Technologies ont fait progresser Uniprospects au cours de ces dernières années avec un réel succès et une croissance soutenue pour leurs Clients.



Uniprospects est une société dynamique, à taille humaine, et ne compte que 6 salariés. Nous limitons volontairement le nombre de nos clients pour une parfaite proximité de notre équipe auprès de ceux-ci. Uniprospects transpose ces valeurs dans un label de qualité pour concrétiser son engagement.



Que vous soyez candidat pour nous rejoindre ou client intéressé par nos activités et nos domaines d'expertises, n'hésitez pas à nous contacter !



