Vincent DUARTE (VINCENT-DUARTE@OUTLOOK.COM )

Après avoir été auto-entrepreneur et avoir créé la société de service informatique Arkhesys en 2013 je cherche aujourd'hui à retourner dans une filière professionnelle dite plus conventionnelle et apporter mon savoir faire et mon expérience acquise ces 17 dernières années aux près de PME et Grand Groupe.



Je cherche aujourd'hui à me positionner aux postes de Directeur Informatique . Vous trouverez ci-dessous toutes les missions et postes occupés ces 17 dernières années.



Je reste joignable pour évoquer toutes opportunités et fixer un premier entretien.



Bien à Vous,



Vincent Duarte



Mes compétences :

IT Manager

DSI

Responsable Informatique