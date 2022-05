Vincent DUBOIS

J'ai effectué des contrats régulier à la poste depuis juin 2010. Aujourd’hui je veux donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Ces trois années d'expériences dans ce domaine m'ont apporté beaucoup sur le plan technique (gestion technique et physique d'une tournée, prise en charge des nouveaux arrivants) et humain (sens du contact, dépassement de soi, solidarité, transmission du savoir). Malgré que je ne sois pas titulaire du permis de conduire je n'ai aucun soucis pour me déplacer et n'ai jamais du justifier d'un retard quelconque sur le plan professionnel, n'est-ce pas là une preuve de combativité!



Mes compétences :

Courageux

Ecoute

ponctuel

Sens de l'écoute

