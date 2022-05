Vincent DUBOIS

Architecte Diplômé d'Etat,

formé aux nouvelles techniques du développement durable, construction BBC, passive et positive - formation professionnelle attestée en accessibilité et mise en accessibilité des édifices existants - spécialisation en construction industrielle et tertiaire,

Maîtrise avancé sur Revit architecture et au BIM.



Mes compétences :

Autodesk Revit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Artlantis

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3D Studio Max