Vincent DUBOIS

Titulaire du diplôme d'Architecte obtenu à l'Ecole Nationale Supérieur d'Architecture et de Paysage de Lille, j'ai acquis une expérience de 5 ans en différentes agences. Nouvellement arrivé dans le département de la basse Normandie, je recherche à m'investir pleinement dans un cabinet dynamique.

Mon cursus me permet de travailler sur une grande diversité de projets en marché public et privé du neuf à la réhabilitation. J’ai de bonnes dispositions d’échanges avec la Maîtrise d’Ouvrage et d'Oeuvre. Mes observations et connaissances sont motivées à poursuivre avec élan et le goût de les cultiver.