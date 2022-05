Vincent DUC

Actuellement en poste au sein d'un cabinet comptable dans la Loire, j'ai de multiple fonctions. Référent technique du service social, je suis en charge du déploiement du nouveau logiciel de paie et de la formation de l'ensemble des collaborateurs du cabinet sur le nouvel outil. Je gère en parallèle un portefeuille de dossiers multi-conventionnel (des intermittents du spectacle, en passant par le BTP, la métallurgie, l'automobile, à l'habillement, voire la chaussure ...) en toute autonomie. Avec le second cadre, je supervise le travail de l’ensemble du service, soit une quinzaine de personnes, répartie sur trois sites. Adaptabilité, réactivité, sens du service et autonomie sont des qualités que je mets en œuvre tout au long de mes journées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Cegid Expert Paie

Paie

Organisation du travail

ADP